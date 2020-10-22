Подъезд дома, в котором живёт ветеран, отремонтировали

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как отремонтировали подъезд дома №31 по улице Аскольдовцев. В этом доме проживает ветеран Великой Отечественной войны Наталья Дмитриевна Куваева.

– История заключается в том, что, когда я приезжал к Наталье Дмитриевне по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вручать памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, я спросил, чем помочь. Единственное, о чем попросила Наталья Дмитриевна – отремонтировать подъезд, – рассказал Евгений Никора. – Администрация города Мурманска и правительство Мурманской области настоятельно попросили управляющую компанию изыскать средства и провести работы. Ремонтные работы завершились, моё обещание было выполнено. Хочу поблагодарить губернатора Мурманской области и Государственную жилищную инспекцию за то, что было оказано содействие в принуждении управляющей компании сделать этот ремонт.

В подъезде была восстановлена целостность штукатурного покрытия, выполнена покраска стен.

По многоквартирному дому также были произведены работы по замене покрытия козырька, ремонту межпанельных швов и замене трубопровода.