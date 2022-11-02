Подъезд к аэропорту Мурманска оборудуют современным освещением

Подъезд к аэропорту столицы Кольского Заполярья оборудуют современным освещением. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Кола». Устройство сети наружного освещения предусмотрено проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Предполагается, что более 17 км автодороги, ведущей от трассы «Кола» к аэропорту Мурманска, оборудуют опорами, несущими светодиодные осветительные приборы, что позволит обеспечить проезжую часть ровным ярким светом, сделав движение на всем протяжении безопасней и комфортнее. Планируется, что работы начнутся в наступающем году.

Расширение сети освещенных участков федеральных автодорог Мурманской области и Карелии – один из важных элементов повышения уровня безопасности движения. За два минувших года их общая протяженность увеличилась почти на 10 км, суммарно превысив 200 км.

В этом году современными осветительными приборами оборудован съезд с трассы «Кола» к городам Апатиты и Кировск, новые системы наружного освещения смонтированы на семи оборудованных пешеходными переходами и остановками общественного транспорта участках дорог вблизи съездов к населенным пунктам в Карелии и Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, монтаж и подключение систем освещения – комплексное мероприятие, в котором помимо дорожников задействованы другие организации: сетевые компании, региональные и муниципальные власти. Специалисты ФКУ Упрдор «Кола» ведут постоянную работу по координации совместной работы. Ввод новых осветительных приборов в эксплуатацию выполняется поэтапно и зависит от процедуры присоединения к сетям электроснабжения, которую выполняют сетевые организации.

Именно поэтому новые системы освещения на некоторых участках автодорог начинают функционировать лишь через некоторое время после их установки, поясняют специалисты.

Фото: https://gov-murman.ru