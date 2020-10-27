Подъезды в Коле отремонтированы качественно

Накануне глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян проинспектировали содержание дворовых территорий и площадок для сбора ТКО в микрорайоне станция Кола.

В этом году за счёт средств областного и районного бюджетов в Коле были отремонтированы десять подъездов. Работы выполнялись по инициативе районной администрации в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды» и ее подпрограмме «Инициативное бюджетирование». Всего в муниципалитете за лето были приведены в порядок 54 подъезда. В самом древнем поморском городе обновлены общедомовые пространства в доме № 4 на ул. Заводская, доме № 26 на ул. Миронова и доме № 14 на ул. Кривошеева. По последнему адресу руководители района накануне и провели инспекцию.

Александр Лихолат и Андрей Малхасян отметили, что после завершения работ подъезды в жилом доме по-настоящему преобразились. Ремонты выполнены качественно и в срок. Подрядной организации осталось только отмыть краску на лестничных маршах.

В этом году в Коле обустроили и семь контейнерных площадок. Взамен пришедших в негодность было закуплено 62 бака для сбора твердых коммунальных отходов. Их установили на новые заасфальтированные площадки. Вокруг возвели стены и крышу, чтобы влага не попадала внутрь, и птицы не растаскивали мусор. На эти цели из бюджета района было выделено порядка 2,5 миллиона рублей. Контейнеры обошлись ещё в 882 тысячи.

Как сообщает администрация Кольского района, одну из таких площадок установили и возле жилых домов на улице Кривошеева. Смонтировали её качественно, впрочем, небольшие замечания у глав после инспекции всё же возникли. На Кривошеева мусорные контейнеры стояли с откинутыми крышками. УК будет подготовлено требование содержать баки в закрытом виде.