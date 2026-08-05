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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.26 11:00

Подготовительные мероприятия для прохождения осенне-зимнего периода на котельных в Кольском округе завершены на 83%

Специалисты Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Ростехнадзора провели выездную проверку хода подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Кольского округа к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В ходе выезда сотрудники посетили ряд котельных округа, чтобы своими глазами оценить реальный ход ремонтных работ на местах, состояние оборудования и соблюдение графиков подготовки. 

На территории Кольского округа, объединяющего 34 населённых пункта, к отопительному сезону ведётся масштабная подготовка. Управляющие компании, товарищества собственников жилья и обслуживающие организации выполняют гидравлическую промывку и опрессовку внутридомовых систем отопления. Эти работы призваны выявить слабые места, обнаружить повреждения и своевременно провести необходимый ремонт. Всего промывка и опрессовка запланированы в 384 многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению. На текущий момент уже промыто и опрессовано 270 МКД, что составляет 70% от общего плана.

«Особое внимание в ходе проверки было уделено готовности источников теплоснабжения. На территории округа функционируют 29 котельных: 9 мазутных, 18 электрокотельных, а также по одной газовой и угольной. Гидравлические испытания проведены в начале июня, а на протяжении всего летнего периода теплоснабжающие организации проводят кратковременные отключения горячей воды для выполнения ремонтов оборудования и финальной подготовки к зиме. Подготовительные мероприятия для прохождения осенне-зимнего периода на котельных в Кольском округе завершены на 83%», — рассказала министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Подготовка к зиме находится на особом контроле министерства, а все запланированные мероприятия должны быть завершены в установленные сроки для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572123/#&gid=1&pid=2

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