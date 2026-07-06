Подготовка экипажа морского тральщика «Полярный» в прибрежной зоне Баренцева моря проводилась с учётом особенностей современной вооружённой борьбы

Экипаж новейшего морского тральщика Северного флота «Полярный» в рамках сдачи курсовой задачи К-2 – действия одиночного корабля по предназначению в море, успешно отработал мероприятия боевой подготовки в прибрежной зоне Баренцева моря.

На первом этапе выхода в море экипаж корабля выполнил траление назначенного района акватории Баренцева моря, тем самым обеспечив безопасный проход кораблей Северного флота через минные заграждения условного противника. В ходе выполнения задач боевой подготовки экипаж морского тральщика «Полярный» также выполнил задачи по поиску и уничтожению донных мин с использованием контактных и бесконтактных тралов, отработал навыки уничтожения плавающих мин с помощью штатных огневых средств.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе выполнения боевых упражнений были проведены стрельбы из корабельного артиллерийского комплекса АК-306 по мишеням, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника. Экипаж корабля отработал тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника, а также элементы противороботной обороны.

Подготовка экипажа морского тральщика «Полярный» проводилась с учётом особенностей современной вооружённой борьбы на море.

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