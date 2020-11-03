Подготовка энергетического комплекса Мурманской области к холодам идёт согласно графику

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев представил регион на Всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов». Совещание прошло под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака и Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

Перед энергетическим комплексом стояла сложная задача – подготовить объекты к несению нагрузок в условиях ограничительных мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции. «Первоочередной задачей при прохождении отопительного сезона перед субъектами электроэнергетики остается надежное энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, а также инфраструктуры медицинских учреждений и перепрофилированных под их нужды объектов», – подчеркнул Александр Новак.

В этом году подготовка системы ЖКХ проходит в достаточно непростых условиях, тем не менее ресурсы, выделенные из бюджетов регионов, практически остались на уровне прошлого года. «Слаженная работа и внимание к проблематике в регионах привела нас к тому, что сегодня мы имеем готовность к отопительному сезону даже несколько лучше, чем в прошлом году», – отметил Владимир Якушев.

По словам профильного министра, подготовка к безаварийному прохождению отопительного сезона 2020-2021 гг. в Мурманской области идет согласно графику.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, готовность жилфонда составляет 100 %, котельных – 100 %, в завершающей стадии подготовка сетевого хозяйства. Средний процент готовности региона – 99%. Контроль осуществляет Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Мурманской области.

«Бесперебойное и качественное энергоснабжение населения региона наша приоритетная задача. Учитывая непростые природно-климатические условия региона, для ликвидации нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства подготовлены резервные источники питания, создана группировка сил и средств в составе 592 бригад (3707 чел.) и 2005 единиц техники», – прокомментировал Дмитрий Латышев.