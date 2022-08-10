Подготовка к киномарафону «Северного характера» вышла на финишную прямую

Из коллекции Международного кинофестиваля уже составлены пять киносеансов короткометражных и документальных фильмов (по часу каждый), которые планируется показывать с 1 сентября по 13 ноября в культурных и развлекательных учреждениях региона.

Один из киносеансов - детский, собранный из фильмов для детско-юношеской аудитории.

Среди 13 предлагаемых зрителю фильмов, например, короткометражка, снятая продюсерским центром «Северный характер» «Достоевский и свитер» (6+). Она о переводе с норвежского забавного стихотворения о свитере.

Или фильм московского режиссёра Галины Масленниковой «Эксперт» (16+) о «диванном» эксперте Семене Семеныче, который знает о жизни всё.

Также в коллекции киномарафона - фильм мурманских режиссёров Алексея Рогового и Руслана Мавлютова «Нереида-дети войны-2» (6+), где снимались северяне.

Документальный фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей» (6+) московского режиссёра Алексея Марина расскажет историю создателей центра спасения тюленей.

«Северный характер» принимает заявки от учреждений культуры Мурманской области – Домов творчества, библиотек, клубов, а также от развлекательных учреждений – кафе, ресторанов – на проведение киномарафона на своих площадках.