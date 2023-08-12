Подготовка к новому учебному году идёт полным ходом

В рамках рабочей поездки в Ура-Губу глава регионального парламента Сергей Дубовой осмотрел Урагубскую среднюю общеобразовательную школу.

Учреждение обновляется не первый год – уже капитально отремонтированы холлы на 1-м и 2-м этажах. Рядом с учебными классами обустроено современное пространство с диванами, книжными полками, шахматными столами и настольным теннисом, также оборудован мультимедийный проектор, который можно использовать как в учебных, так и развлекательных целях. Зал для питания преобразован в небольшое уютное кафе.

Как отметил спикер, школа является активным участником программы «Арктическая школа», которая инициирована губернатором области:

— В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в этом году здесь полностью заменены окна. В апреле появился новый автобус для поездок в другие населённые пункты. К 1 сентября откроется Центр образования «Точка роста». Новая мебель, техника и лабораторное оборудование для занятий химией и биологией уже получены. Идёт ремонт в кабинетах, подрядчик не выбивается из графика, замечаний к его работе нет. Уверен, что такие изменения – отличный подарок школьникам к началу нового учебного года.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/1e1/87urgyjgh9otx1gw2eipc07ra8dpajox.JPG