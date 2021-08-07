Подготовка к отопительному сезону дома на ул.Свердлова в Мурманске потребовала объединения коммунальных служб

В Мурманске продолжаются работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Из-за неисправностей ливневой канализации у дома номер 6/1 по улице Свердлова, специалисты АО «Мурманэнергосбыт» не имеют доступа к системам отопления, так как подвал дома затоплен.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что АО «Мурманэнергосбыт» участвует в приёмке домов к новому отопительному сезону. В этом доме подвал затоплен. Увидеть в каком состоянии находится тепловой пункт не представляется возможным. Кроме того, в данном доме стоит общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Он на сегодняшний день также выведен из строя и необходимо принять действия для ввода его в эксплуатацию. И это тоже не представляется возможным в связи с тем, что подвал затоплен», – сообщила Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт».

В соответствии с предписанием Госжилинспекции Мурманской области, управляющая компания дома должна была устранить залитие подвального помещения. Однако со своей задачей компания не справилась. В итоге руководство «Мурманэнергосбыта» обратилось за помощью к руководству «Мурманскводоканала». Областное предприятие обладает необходимой техникой. Ситуацию прокомментировала главный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова.

«Благодаря новой хорошей технике «Мурманскводоканал» помогает и управляющей компании, и ресурсоснабжающей организации «Мурманэнергосбыту». Важно не только откачать воду, но и не допускать затопления дальше, – сообщила Алёна Кузнецова.

Установить принадлежность инженерной сети не удалось. Фактически, это – не зона ответственности «Мурманскводоканала». Однако, осознавая серьёзность ситуации и важность подготовки жилья к зиме, руководство предприятия пошло навстречу АО «МЭС».

«Фактически, ливневая канализация бесхозная, она не принадлежит никому. Но в связи с тем, что происходит затопление индивидуального теплового пункта в доме, Алла Павловна Истомина обратилась к нам. Мы в рамках помощи МЭСу и жильцам дома прибыли сегодня и пытаемся промыть ливневую канализацию. Но нет жесткой уверенности, что она исправна, потому что она – бесхозная, за ней не следили», – рассказал Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал».

В ходе работ воду из подвального помещения удалось откачать в короткие сроки. Однако обследование ливневой сети канализации показало, что система неисправна. Керамическая труба имеет несколько проломов. Для того, чтобы избежать подтопления дома в дальнейшем, её необходимо заменить.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, дом №6/1 по ул.Свердлова, пострадавший в марте 2018 года от взрыва бытового газа. ЧП произошло в одном из подъездов, часть здания была сильно повреждена, жильцов расселили. После сооружение прошло экспертизу, началось восстановление разрушенной половины, которое должны завершить в 2022 году. В большей части многоэтажки, не пострадавшей от взрыва, квартиры не расселяли.