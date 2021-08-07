ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Бразильские биологи восстанавливают мангровые леса, а власти Мексики спасают храм Пернатого змея ацтековЕловый лес появился в Мурманском морском торговом порту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.08.21 09:00

Подготовка к отопительному сезону дома на ул.Свердлова в Мурманске потребовала объединения коммунальных служб

В Мурманске продолжаются работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Из-за неисправностей ливневой канализации у дома номер 6/1 по улице Свердлова, специалисты АО «Мурманэнергосбыт» не имеют доступа к системам отопления, так как подвал дома затоплен.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что АО «Мурманэнергосбыт» участвует в приёмке домов к новому отопительному сезону. В этом доме подвал затоплен. Увидеть в каком состоянии находится тепловой пункт не представляется возможным. Кроме того, в данном доме стоит общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Он на сегодняшний день также выведен из строя и необходимо принять действия для ввода его в эксплуатацию. И это тоже не представляется возможным в связи с тем, что подвал затоплен», – сообщила Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт».

В соответствии с предписанием Госжилинспекции Мурманской области, управляющая компания дома должна была устранить залитие подвального помещения. Однако со своей задачей компания не справилась. В итоге руководство «Мурманэнергосбыта» обратилось за помощью к руководству «Мурманскводоканала». Областное предприятие обладает необходимой техникой. Ситуацию прокомментировала главный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова.

«Благодаря новой хорошей технике «Мурманскводоканал» помогает и управляющей компании, и ресурсоснабжающей организации «Мурманэнергосбыту». Важно не только откачать воду, но и не допускать затопления дальше, – сообщила Алёна Кузнецова.

Установить принадлежность инженерной сети не удалось. Фактически, это – не зона ответственности «Мурманскводоканала». Однако, осознавая серьёзность ситуации и важность подготовки жилья к зиме, руководство предприятия пошло навстречу АО «МЭС».

«Фактически, ливневая канализация бесхозная, она не принадлежит никому. Но в связи с тем, что происходит затопление индивидуального теплового пункта в доме, Алла Павловна Истомина обратилась к нам. Мы в рамках помощи МЭСу и жильцам дома прибыли сегодня и пытаемся промыть ливневую канализацию. Но нет жесткой уверенности, что она исправна, потому что она – бесхозная, за ней не следили», – рассказал Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал».

В ходе работ воду из подвального помещения удалось откачать в короткие сроки. Однако обследование ливневой сети канализации показало, что система неисправна. Керамическая труба имеет несколько проломов. Для того, чтобы избежать подтопления дома в дальнейшем, её необходимо заменить.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, дом №6/1 по ул.Свердлова, пострадавший в марте 2018 года от взрыва бытового газа. ЧП произошло в одном из подъездов, часть здания была сильно повреждена, жильцов расселили. После сооружение прошло экспертизу, началось восстановление разрушенной половины, которое должны завершить в 2022 году. В большей части многоэтажки, не пострадавшей от взрыва, квартиры не расселяли.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кем и где хотят работать молодые специалисты СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Комментарий к новости:Прокуратурой Мончегорска защищены права 82-летнего пенсионера на возможность после смерти быть похороненным рядом с ранее умершей супругой
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Комментарий к новости:В Росреестре Мурманской области состоялось расширенное совещание по вопросам программы «Гектар Арктики»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области стали чаще брать ипотечные кредиты-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 19 копеек, доллар теряет почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство не поддержало депутатский законопроект об увеличении суммы социального налогового вычета в 3 раза
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика