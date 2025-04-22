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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 10:15

Подготовка к прохождению весеннего половодья в Мурманской области ведётся в штабном режиме и находится на особом контроле

Вчера  на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области - министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина доложила о мероприятиях, реализуемых в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья.

Согласно сведениям Мурманского УГМС увеличение водности рек начнется в конце апреля — начале мая. Уровень воды будет близок к норме. При этом важно отметить, что формирование уровней воды на реках будет в значительной степени зависеть от текущих погодных условий.

«Работа по подготовке к паводковому сезону организована в рамках специальной штабной структуры, объединяющей представителей различных уровней власти и местных администраций. Штаб проводит регулярные заседания каждую неделю», – отметила Ксения Зинатуллина.

Уже составлен перечень потенциальных рисков на территориях муниципальных районов и разработан комплекс превентивных мероприятий для предотвращения негативных последствий наводнения.

В рамках совместной работы на особом контроле находятся территории Мурманска, Кольского и Терского округов.

В целях ослабления прочности льда для снижения рисков образования заторов на двух участках реки Варзуги проведено чернение льда, начато бурение лунок.

Кроме того, приняты профилактические меры в городе Мурманске и Кольском округе для защиты от возможного затопления территорий. Тщательному контролю подвергается река Роста: регулярно измеряется уровень воды, проверяются дренажные сооружения, очищаются прибрежные зоны.

«Прошу уделить особое внимание ситуации внутри муниципальных образований — важно работать превентивно, обнаруживать и стараться устранять любые риски ещё до момента их возникновения, оперативно рассматривать и разрешать любые обращения, связанные с функционированием социальных учреждений в условиях весеннего половодья», – подытожил Андрей Чибис.

Ситуация с пропуском весеннего половодья остаётся на особом контроле.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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