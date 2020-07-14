Подготовка к работе в отопительный период предприятий энергетики и ЖКХ Мурманской области продолжается

В Мурманской области подготовка к отопительному периоду 2020/2021 года выполняется в соответствии с утвержденными планами мероприятий. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Дмитрий Латышев, продолжается закупка и доставка топлива в районы Мурманской области с ограниченным сроком завоза грузов. В Ловозерский район нефтепродукты завезены в полном объёме, в Терский район поставлено 107 тонн топлива и 910 литров масла, что составляет 59% от расчётной потребности.

На прошедшей неделе был проведён выездной контроль хода капитального ремонта нескольких крупных объектов: магистрального трубопровода ЗАТО г.Североморск и котельной жилого района Росляково. На текущую дату на 90% завершены демонтажные работы, выполняемые в рамках замены участка сети теплоснабжения ЗАТО г.Североморск: выполнены земляные работы, демонтаж плит перекрытий каналов, демонтаж старого трубопровода. Произведён монтаж более 100 метров нового трубопровода.

В жилом районе Росляково продолжаются работы по замене дымовой трубы котельной. Подрядчиком проводятся земляные работы по подготовке котлована, сборка опалубки для устройства фундаментов новой трубы. В ходе проверки выявлено отставание от ранее согласованного сторонами графика производства работ, что связано, в том числе и с дополнительными объёмами выемки грунта, а также поступлением грунтовых вод. Администрацией Мурманска сформирован уточненный график производства работ, усилен контроль над их проведением.

В ЗАТО г.Заозерск реализуются мероприятия по переводу котельной с мазута флотского на мазут топочный М-100. Завершены демонтажные работы, ведётся монтаж основного оборудования.