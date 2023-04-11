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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 15:15

Подготовка к ремонтной кампании в Мурманске продолжается

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин на месте оценил объём работ, который планируется провести в рамках реконструкции территории домов №№19, 21, 23 по проспекту Ленина и дома №2 по улице Полярные Зори.

Обновление двора запланировано в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает администрация города Мурманска, проектом предусмотрены ремонт проезжей части и тротуаров, установка новых детской и спортивной площадки, современного освещения, а также скамеек и урн, ремонт контейнерной площадки и компенсационное озеленение – во дворе высадят 35 кустов сирени.

Всего в 2023 году планируем реконструкцию дворовых территорий, прилегающих к 28 домам во всех округах города: ул. Халтурина, 1, 3; проспект Ленина, 63, 65; пр-д. Связи, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;  ул. Карла Маркса, 40, 42, 44; проспект Ленина, 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, 2; ул. Карла Маркса, 45, 47, 49, 51.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24777&page=1

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