Подготовка к зиме стартовала: кто будет поддерживать чистоту и порядок в Мурманской области и сколько заплатят этим специалистам

Осень пришла на Северо-Запад страны, в том числе Мурманскую область, и кроме заморозков, обильных осадков и листопада принесла с собой повышенный спрос на работников ЖКХ. Как сообщает hh.ru, за последний месяц работодатели СЗФО разместили более 1200 вакансий в ЖКХ-сфере, из них 3% приходится на Мурманскую область.

Спрос на новых работников держится на высоком уровне

На данный момент на Северо-Западе страны открыто более 1200 вакансий в области жилищно-коммунального хозяйства. За год у работодателей СЗФО достаточно сильно вырос спрос на ЖКХ-специалистов: +65% новых вакансий по сравнению с осенью 2021 года. В свою очередь в Мурманской области рост спроса на дворников, трактористов, машинистов уборочной техники, инженеров по ремонту оборудования, разнорабочих-коммунальщиков, операторов диспетчерской службы за год составляет +117%.

Наибольший спрос на новых сотрудников испытывают работодатели из сферы благоустройства и уборки территорий и зданий – они разместили 44% вакансий этой осенью. На втором месте числу новых вакансий и спросу на работников - компании, занимающиеся обслуживанием канализации и водоснабжением. На третьем работодатели из сферы монтажа, сервиса и ремонта слаботочных сетей и энергоснабжения. По 10% вакансий разместили этой осенью компании из сферы лифтового хозяйства и обслуживания вентиляционных систем. Компании, занимающиеся вывозом и утилизацией бытовых отходов, пока что опубликовали лишь 8% вакансий.

В ЖКХ растут зарплаты

Изменились и зарплаты в вакансиях ЖКХ-сферы. Так, зарплаты дворников Мурманской области в среднем за год выросли с 26000₽ до 35000₽. Максимальная зарплата, которую сейчас предлагают уборщикам и дворникам в Мурманской области достигает 55000₽. В других регионах СЗФО зарплаты дворников и уборщиков за год тоже стали больше: с 32000₽ до 37000₽.

Работодатели из ЖКХ-сферы достаточно сильно повысили зарплату в вакансиях для инженеров: осенью 2021 года в Мурманской области в среднем предлагали порядка 65000₽, сейчас уже 72000₽. В целом по СЗФО зарплаты инженеров в сфере ЖКХ выросли с 57000₽ до 70000₽. Зарплату выше рынка (до 90 000₽) в данный момент предлагают в Мурманской области инженеру ПТО.

Зарплата в вакансиях машинистов уборочной техники в целом на Северо-Западе выросла с 36000₽ до 38000₽.

Разнорабочие в коммунальном хозяйстве также могли почувствовать повышение зарплат. Так, в Мурманской области в вакансиях для данного рода работников зарплата за год выросла с 38000 до 40000₽. Максимальный предлагаемый доход в Мурманской области разнорабочий сейчас может получить в размере 50000₽. В регионах СЗФО разнорабочие в ЖКХ-отрасли могут теперь заработать до 45000₽, осенью прошлого года их зарплата была ниже – 40000₽.

Зафиксирован прирост в зарплатах диспетчеров в ЖКХ-сфере: в целом по СЗФО зарплаты выросли с 30000₽ до 33000₽, в Мурманской области с 36000₽ до 48000₽.