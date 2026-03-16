Подготовка кадров – под реальный запрос: работодателей приглашают к участию во всероссийском опросе

Министерство труда и социальной защиты РФ проводит Всероссийский опрос работодателей для формирования прогноза потребности экономики в кадрах на период 2027 - 2033 годы.

Опрос проводится по 30 апреля через «личный кабинет» организации на Единой цифровой платформе «Работа России». Его результаты помогут готовить кадры в организациях среднего профессионального и высшего образования под реальные запросы работодателей по специальностям и профессиям.

В период опроса можно прослушать бесплатные обучающие курсы по вопросам заполнения опросных форм, кадрового прогноза, применения классификаторов труда и образования. Они организованы на платформе Системы дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Там же разработана автоматизированная система подбора кода начальных групп занятий по ОКЗ для должности в штатном расписании.

Кроме того, для работодателей предусмотрена консультационная поддержка в личных кабинетах на платформе «Работа России» и через контакт-центры региональных центров занятости.

Как предоставить доступ к опросу на платформе «Работа России»:

1. Назначить ответственного.

Руководитель организации определяет сотрудника (не обязательно штатного), который будет заполнять анкету.

2. Добавить сотрудника на «Госуслуги».

Представитель организации (владелец или администратор учетной записи юрлица на госуслугах) должен авторизоваться на портале «Госуслуги» и включить этого сотрудника в список работников организации.

Важно: данные сотрудника (ФИО, email, телефон) должны совпадать с данными в его личном кабинете на госуслугах.

3. Выдать права на платформе «Работа России».

Предоставить сотруднику доступ к анкете опроса можно в личном кабинете организации на платформе «Работа России» в разделе «Настройки».

Примечание: заполнять опрос рекомендуется сотрудникам кадровых служб или руководителям, занимающимся планированием деятельности организации.