Подготовка Кольского муниципального округа к предстоящей зиме идёт по графику

Областная комиссия провела очередное выездное мероприятие и проверила ход подготовки объектов теплоэнергетики к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов.

Так, в Шонгуе проведены работы по замене 40-метрового участка сети горячего водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения. Это позволит обеспечить надежное снабжение горячей водой жителей посёлка.

В Кильдинстрое с целью повышения надёжности и эффективности системы отопления населённого пункта выполнен капитальный ремонт котла мазутной котельной. В Коле также завершён капитальный ремонт основного оборудования.

На мазутной котельной в Молочном капитально отремонтирован котёл и два газохода. Запланированы работы по замене 33-метрового участка теплотрассы, что обеспечит стабильное функционирование системы отопления.

На электрокотельных в Пушном, Мурмашах и Мокрая Кица проводятся плановые работы и профилактическое обслуживание оборудования и тепловых сетей. Эти меры позволят поддерживать объекты в исправном состоянии и гарантировать бесперебойное теплоснабжение населения.

По итогам проверки дана удовлетворительная оценка готовности объектов коммунальной инфраструктуры к новому отопительному периоду. Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, модернизация коммунальной инфраструктуры — часть стратегического плана развития региона «На Севере – жить!», который рассчитан до 2030 года. Этот план основан на национальных приоритетах, определенных Президентом России Владимиром Путиным, и учитывает 57 тысяч предложений, полученных от северян. Такой подход демонстрирует комплексную работу по повышению качества жизни в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550587/#&gid=1&pid=1