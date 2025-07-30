Подготовка коммунальных объектов к отопительному периоду 2025-2026 Минобороны России в Мурманской области идёт в плановом режиме

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунальной службы №5 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Ленинградскому военному округу на территории Мурманской области началась своевременно, в соответствии с утвержденными планами-графиками.

На сегодняшний день процент подготовки коммунальных объектов и объектов казарменно-жилищного фонда в военных городках составляет 65%.

На объектах проводятся работы по техническому обслуживанию и ремонту котельного оборудования, насосных групп, теплообменного оборудования, запорной арматуры. Ведутся подготовительные работы по подготовке гидравлических испытаний на плотность тепловой сети, котлового и теплообменного оборудования.

В полном объёме выполняются работы по подготовке систем отопления зданий казарменно-жилищного фонда, такие как опрессовка и промывка внутренних инженерных сетей, ревизия и ремонт запорной арматуры инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, системы отопления, профилактические работы в электросиловых и осветительных щитах, проводится ремонт кровель различных типов с ремонтом водоотводящей системы, восстановление остекления, частичный ремонт, окраска фасадов и помещений.

Фото предоставлено ЖКС №5 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России.