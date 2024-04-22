Подготовка муниципалитетов Мурманской области к уборке после зимнего периода находится в завершающей стадии

Сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса обсудили уборку муниципалитетов после зимы.

По последним данным Системы мониторинга уборки территорий с дорог и дворовых территорий (СМУТ), за зимний период уже вывезено больше полутора миллионов кубометров снега. Расчищено почти 1780 кровель, к работе на дорогах и во дворах привлечено почти восемьсот единиц техники.

«Наша задача – после зимнего периода обеспечить очистку наших населённых пунктов. Для этого муниципалитетам выделена дополнительная техника. Необходимо, чтобы эти работы прошли чётко и организованно», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис пригласил всех жителей области выйти на первый субботник, который пройдёт 27 апреля в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Также губернатор поручил муниципальным властям включиться в организацию субботников.

Подробнее о ходе работ по уборке муниципалитетов после зимы доложил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27199&page=1