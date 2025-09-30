Подготовка Мурманской области к зиме завершена успешно

Об этом вчера в рамках оперативного совещания в правительстве доложила министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Она напомнила, что в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на подготовку к зиме было выделено более 100 млн рублей, из которых 84 млн составили средства областного бюджета.

В межотопительный сезон в муниципалитетах проведены запланированные мероприятия: модернизация тепловых сетей, замена котельного оборудования, ремонт электросетей, обновление систем водоснабжения.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации сформирована аварийная группировка сил и средств, в составе которой 418 бригад, 1842 единицы техники. Создан необходимый запас материально-технических ресурсов.

Что касается запасов топлива, то они составляют 144% от нормативного запаса мазута и 209% - угля.

Благодаря совместной работе главы региона Андрея Чибиса и правительства Мурманской области предоставлена федеральная субсидия на компенсацию теплоснабжающим организациям расходов, связанных с ростом цен на топочный мазут, в размере 3,75 млрд рублей (софинансирование региона составило более 1 млрд рублей).

По данным ведомственного мониторинга, все ресурсоснабжающие и управляющие организации к зиме готовы.

Как отметила Зинаида Середа, регулировка внутридомового оборудования при подключении отопления занимает до 5 суток, в некоторых случаях этот период может увеличится.

«Андрей Владимирович, по Вашему поручению, для оперативной отработки всех ситуаций в ежедневном режиме, включая выходные дни, организован мониторинг подключения жилищного фонда к отоплению и своевременному выполнению мероприятий по регулировке внутридомовых систем, – подчеркнула глава профильного ведомства, - Управляющими организациями сформированы графики дежурств специализированных бригад».

В случае полного или частичного отсутствия отопления, неравномерного прогрева отопительных приборов в жилых помещениях, в первую очередь рекомендуется обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих и обслуживающих организаций, а также в адрес Единой региональной «горячей линии ЖКХ»: 0051, 8-800-444-00-51.

В завершении доклада Зинаида Середа рассказала о результатах масштабных учений по предотвращению аварийных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ, которые состоялись в минувшую пятницу.

Учебно-тренировочные мероприятия прошли при участии представителей федеральных ведомств, в том числе замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Он отметил, что работа на региональном уровне организована хорошо, все участники консолидированы, четко работает штаб. Некоторые практики будут рекомендованы для распространения в другие субъекты Российской Федерации.

Поставленные перед участниками тренировки задачи успешно выполнены.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554182/#&gid=1&pid=2