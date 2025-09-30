День города Мурманска: 50 мероприятий на девяти площадках во всех округах областного центраС 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.25 14:30

Подготовка Мурманской области к зиме завершена успешно

Об этом вчера в рамках оперативного совещания в правительстве доложила министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Она напомнила, что в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на подготовку к зиме было выделено более 100 млн рублей, из которых 84 млн составили средства областного бюджета.

В межотопительный сезон в муниципалитетах проведены запланированные мероприятия: модернизация тепловых сетей, замена котельного оборудования, ремонт электросетей, обновление систем водоснабжения.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации сформирована аварийная группировка сил и средств, в составе которой 418 бригад, 1842 единицы техники. Создан необходимый запас материально-технических ресурсов.

Что касается запасов топлива, то они составляют 144% от нормативного запаса мазута и 209% - угля.

Благодаря совместной работе главы региона Андрея Чибиса и правительства Мурманской области предоставлена федеральная субсидия на компенсацию теплоснабжающим организациям расходов, связанных с ростом цен на топочный мазут, в размере 3,75 млрд рублей (софинансирование региона составило более 1 млрд рублей).

По данным ведомственного мониторинга, все ресурсоснабжающие и управляющие организации к зиме готовы.

Как отметила Зинаида Середа, регулировка внутридомового оборудования при подключении отопления занимает до 5 суток, в некоторых случаях этот период может увеличится.

«Андрей Владимирович, по Вашему поручению, для оперативной отработки всех ситуаций в ежедневном режиме, включая выходные дни, организован мониторинг подключения жилищного фонда к отоплению и своевременному выполнению мероприятий по регулировке внутридомовых систем, – подчеркнула глава профильного ведомства, - Управляющими организациями сформированы графики дежурств специализированных бригад».

В случае полного или частичного отсутствия отопления, неравномерного прогрева отопительных приборов в жилых помещениях, в первую очередь рекомендуется обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих и обслуживающих организаций, а также в адрес Единой региональной «горячей линии ЖКХ»: 0051, 8-800-444-00-51.

В завершении доклада Зинаида Середа рассказала о результатах масштабных учений по предотвращению аварийных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ, которые состоялись в минувшую пятницу.

Учебно-тренировочные мероприятия прошли при участии представителей федеральных ведомств, в том числе замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Он отметил, что работа на региональном уровне организована хорошо, все участники консолидированы, четко работает штаб. Некоторые практики будут рекомендованы для распространения в другие субъекты Российской Федерации.

Поставленные перед участниками тренировки задачи успешно выполнены.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554182/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Правовая консультация (18+)Коллекторские организации должны работать в рамках закона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Обращения северян – на контроле: руководители муниципалитетов и профильных ведомств отчитались губернатору об исполнении поручений-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»