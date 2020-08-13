Подготовка объектов Мурманской ТЭЦ к зиме идёт согласно графику

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Дмитрий Латышев проверил готовность объектов АО «Мурманская ТЭЦ» к предстоящему отопительному сезону. О ходе ремкампании рассказал Сергей Буртасов, главный инженер предприятия.

На всех источниках теплоснабжения Мурманской ТЭЦ проходят ремонты основного оборудования: продолжаются работы на паровом котле № 6 и водогрейном котле № 10, производится замена экранов, конвективных пакетов, воздухоподогревателя и дымососа.

Также в межотопительный период организованы ревизия и ремонт вспомогательного оборудования: осмотр и чистка газоходов, ремонт внутристанционных сетевых трубопроводов, запорной арматуры и измерительных приборов, мазутопроводов и всего топливного хозяйства.

Для надёжного прохождения зимнего периода энергетики обновляют магистральные теплосети. Работы завершены на улице Софьи Перовской и проспекте Кирова. Продолжается замена трубопровода на двух участках по улице Шмидта и на улице Марата. Всего за летний период будет обновлено более 1 км теплосетей.

Для выявления дефектов трубопровода и внутридомового оборудования проходят опрессовки, гидравлические испытания, испытания на тепловые потери в теплосети. Мероприятия позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей.

Впервые этим летом в Мурманске была проведена диагностика теплосетей с применением современного робототехнического комплекса. Робот проверил состояние 700 метров трубопроводов по улице Ленинградской. Такой метод обследования оказался высокоэффективным и позволил без вскрытия дорожного полотна получить полную картину состояния участка теплосети и уточнить объём требуемой замены.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в рамках контрольных мероприятий участники обсудили перспективы синхронизации работ по ремонту дорожной сети с ремонтом инженерных коммуникаций, а также возможность сокращения сроков проведения ремонтных работ на сетях в сторону уменьшения.