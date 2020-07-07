Подготовка объектов ЖКХ Мурманской области к зиме идёт согласно графику

Одним из основных в повестке вчерашнего оперативного совещания значился вопрос подготовки объектов жилищно-коммунальной отрасли к предстоящему отопительному периоду 2020/2021 года. Подробно о ходе подготовки доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Дмитрий Латышев: «К отопительному сезону необходимо проверить и подготовить более 7 500 единиц жилого фонда, 127 котельных и свыше 11 тысяч км инженерных сетей. По состоянию на сегодняшний день средний процент готовности составляет - 24%».

В рамках мероприятий реализуется несколько крупных проектов: в п. Росляково ведутся работы по замене дымовой трубы котельной, в ЗАТО г. Заозерск продолжается процесс перевода котельной с мазута флотского на мазут топочный М-100. В ЗАТО г. Североморск заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт аварийного участка магистральной сети теплоснабжения.

На подготовку к отопительному периоду в текущем году предусмотрена субсидия в размере 91,3 млн рублей.

Сроки выполнения работ, софинансируемых за счёт средств областного бюджета: по теплоснабжению до 1 сентября, по водоснабжению до 1 октября, по электроснабжению до 15 октября. Распорядиться экономией, по итогам проведенных закупочных процедур, необходимо до 1 декабря т.г.

«Все работы по подготовке основного и вспомогательного оборудования объектов энергетики и ЖКХ производятся в соответствии с утвержденными графиками. Нарушений не фиксируется», - подчеркнул Дмитрий Латышев.