Подготовка образовательных организаций к новому учебному году находится на особом контроле правительства Мурманской области

Сегодня первый заместитель губернатора Оксана Демченко провела совмещенное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области. Она подчеркнула, что подготовка образовательных организаций к новому учебному году – одно из важнейших мероприятий, находящееся на особом контроле правительства Мурманской области.

С 1 сентября в регионе начнут свою работу 520 образовательных организаций. Одним из ключевых этапов работы, направленных на обеспечение соответствия образовательных организаций установленным требованиям к антитеррористической и противокриминальной защищенности, является ежегодная приёмка учреждений к новому учебному году. Работа комиссий по оценке готовности образовательных организаций проводилась в муниципальных образованиях региона в период с 24 июля по 18 августа.

Как сообщила первый заместитель губернатора, государственными областными образовательными организациями, муниципальными общеобразовательными организациями реализован комплекс дополнительных мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций, в том числе: усилен контрольно-пропускной режим на объектах; увеличено количество обходов территорий образовательных организаций; проведены внеплановые инструктажи и тренировки действий при угрозе совершения террористического акта; проведены дополнительные проверки работоспособности систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации; обновлены наглядные материалы антитеррористической направленности.

«Очень надеемся, что реализуемые мероприятия создадут комфортные и безопасные условия обучения для более 84 тысяч школьников, в том числе почти для 9 тысяч первоклассников, а также для 41 тысячи обучающихся детских садов и 14,8 тысячи студентов колледжей», - отметила Оксана Демченко.

В заседании также приняли участие представители органов государственной власти, исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления, образовательных организаций, сообщает региональное Министерство информационной политики.