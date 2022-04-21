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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.22 17:45

Подготовка отраслевых предприятий ТЭК и ЖКХ к паводку идёт штатно

Заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков в рамках контрольных мероприятий проверил реализацию противопаводковых мер, проводимых на объектах сферы ЖКХ и электросетевого хозяйства.

О ходе работ на трансформаторной подстанции №471 по ул. Невского в Мурманске подробно рассказала генеральный директор АО «МОЭСК» Ирина Свирина.

На объекте электросетевой компании произведена уборка снега, подготовлен запас мешков с песком для отвода паводковых вод. В готовности находится мотопомпа. Осуществляют круглосуточное дежурство оперативно-выездные бригады. В ходе осмотра был выявлен ряд замечаний, связанных, в том числе, с особенностями рельефа местности. Энергетикам, совместно с администрацией округа, поручено разобраться с вопросом своевременного вывоза снега с территорий объектов, расположенных на возвышенностях в районе подстанции.

Следующей точкой на карте выездной проверки стала котельная «Северная», где проходит русло реки Роста. Как сообщил Дмитрий Чебыкин, и.о. генерального директора АО «МЭС», организацией утверждён план мероприятий по эвакуации материально-технических ценностей, сформирован внутренний штаб по контролю за прохождением паводковых вод. Осуществляется необходимый мониторинг уровня воды в реке Роста. На котельной мобилизована техника для проведения оперативной уборки снега, проводится ежедневная проверка дренажных систем, тепловых камер и ливневых канализаций. Усилено обвалование резервуаров с мазутом, подготовлено водоотводящее оборудование и запас песка.

«Региональными предприятиями ТЭК и ЖКХ создана достаточная группировка сил и средств для своевременного реагирования и нивелирования рисков. Вместе с тем, имеются и замечания, на устранение которых ещё есть время», – отметил Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, вице-губернатор подчеркнул, что Мурманская область – регион со сложнопрогнозируемой погодой, в котором необходимо вести постоянный мониторинг ситуации на объектах и своевременно информировать о возможном ухудшении обстановки.

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