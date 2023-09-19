Подготовка перевозчиков к наступлению зимнего периода завершена на 100%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на оперативном совещании 18 сентября министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова доложила о ходе подготовки транспортных организаций к обслуживанию населения на регулярных маршрутах в осеннее – зимний период.

На период 2023-2025 годы заключено и находится в исполнении 93 государственных контракта на выполнение регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. В целом по Мурманской области перевозки организованы по 180 маршрутам Мурманской области, из которых 119 обслуживаются по регулируемым тарифам и 61 по нерегулируемым тарифам.

В 2023 году работа по улучшению качества транспортного обслуживания населения продолжена. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса открыто шесть новых маршрутов. Из них четыре в Мончегорске: один маршрут пригородного сообщения обеспечил возможность реализации права льготного проезда жителям н.п. 27 км и н.п. 25 км; изменена схема движения маршрута №2 и установлено три городских маршрута, что дополнило городскую маршрутную сеть и позволило охватить все районы города, увеличить количество выполняемых рейсов по отдельным маршрутам.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, два новых маршрута организованы в Тик-Губе в Апатитах и к городскому кладбищу по регулируемым тарифам №106т и №116 (с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан). Ранее у жителей н.п. тик-Губа отсутствовала возможность воспользоваться правом льготного проезда, так как перевозки осуществлялись по нерегулируемым тарифам.

Маршруты регулярных перевозок региона обслуживаются 39 перевозчиками.

«Перевозчики в рамках планового обслуживания проверяют все необходимые узлы и агрегаты парка подвижного состава - воздушные магистрали и магистральные системы отопителей салонов, работоспособность отопителей салонов подвижного состава. Сформирован запас комплектов шин и необходимый объем запасных частей и материалов для проведения технического обслуживания и оперативного ремонта. Заключены договоры с АЗС на поставку топлива соответствующего техническим характеристикам транспортных средств, а также сформирован запас горюче-смазочных материалов - масла и технические жидкости. Подготовка перевозчиков к наступлению зимнего периода завершена на 100%», - отметила Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru