Подготовка посёлков Ловозеро и Ревда к предстоящей зиме идёт согласно графику

Заместитель губернатора Алексей Лыженков во главе межведомственной комиссии по подготовке коммунальной инфраструктуры региона к предстоящей зиме оценил ход ремонтных работ на объектах в Ловозере и Ревде.

Так, на сегодня в Ловозере на 100% подготовлен жилфонд, котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети. Готовность соцобъектов близится к 80%.

Что касается Ревды, там полностью подготовлены тепловые и канализационные сети, насосная и очистные сооружения. Готовность жилфонда, социальных объектов, водопроводных сетей превысила 80 %.

«Процесс подготовки региона к зиме находится на постоянном контроле правительства, ведь от стабильной работы систем и объектов ЖКХ, особенно в зимний период, напрямую зависит качество жизни наших граждан. Прошу сохранять заданный темп и завершить все запланированные мероприятия в установленные сроки», – по итогам поездки обратился к муниципальным властям Алексей Лыженков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/