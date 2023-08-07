Подготовку к отопительному периоду Мурманская область ведёт на двух «фронтах»

Сегодня на оперативном совещании губернатор сообщил, что к началу осени в Мурманской области необходимо привести в надлежащее состояние более 7 тысяч единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тысяч километров инженерных сетей. На сегодняшний день работы выполнены, в среднем, на 60%. Глава региона Андрей Чибис напомнил, что в прошлом году к такому показателю удалось прийти на несколько недель позже.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области продолжается работа по подготовке инженерных систем и объектов коммунальной инфраструктуры местных населённых пунктов к грядущему отопительному периоду.

«На данный момент уже заменены насосы на скважинах трёх водокомплексов, идёт подготовка к установке водонапорной башни в селе Орловка, в Приморск доставлены две блочно-модульные котельные, а в школу в Новоалексеевке доставлен и подключён газовый котёл. И в Мурманской области, и в Приморском районе работы идут в хорошем темпе. Моя просьба, - его не сбавлять, также ответственно и качественно относиться к этому мероприятию», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.