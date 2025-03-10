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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 11:30

Подготовку к проведению МАФ «Арктика – территория диалога» губернатор Андрей Чибис обсудил с главой Минвостокразвития России Алексеем Чекунковым

7 марта в рамках рабочей командировки в Москву губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Ключевой темой обсуждения стала подготовка к Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога», который впервые пройдет в Мурманске 26-27 марта, а также реализация мастер-планов опорных населенных пунктов в Арктике. 

«Форум впервые проводится в Мурманске и для нас это, конечно, большая ответственность. Мы не только представим наш регион, но и покажем, как благодаря новым проектам и государственной поддержке Арктика становится территорией возможностей, технологического прорыва и комфортным местом для жизни людей. Реализация мастер-планов опорных населенных пунктов, модернизация инфраструктуры, создание новых рабочих мест – все это ключевые задачи, которые мы детально обсудим в рамках форума», — отметил губернатор Андрей Чибис.

В ходе встречи стороны также обсудили основные вопросы повестки форума, включая проекты, направленные на социально-экономическое развитие территорий, создание условий для бизнеса и улучшение качества жизни в арктических регионах. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, деловая программа МАФ-2025 разделена на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций»,  «Арктика и СМП: развитие опорных населённых пунктов»,  «Международное сотрудничество и экология».

В рамках программы запланированы заседания комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система» и «Международная кооперация и экспорт». Также пройдут гастрофестиваль «Вкус Арктики», показательные учения МЧС и Арктическая гостиная «Жены героев».
Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://vk.com/chibis.andrey?from=search&z=photo537777114_457260247%2Fb7a2f1ba675a0dc25d

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