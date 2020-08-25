Подготовку муниципальных домов культуры к творческому сезону проверили в Кольском районе

Исполняющая обязанности главы регионального Минкультуры Наталья Иванова совершила рабочий визит в малые населенные пункты Кольского района где был проведён осмотр Верхнетуломского дома культуры «Дружба» и Туломского сельского дома культуры. В обоих домах культуры необходим капитальный ремонт.

На встречах с губернатором Андреем Чибисом жители Верхнетуломского и Туломы просили сделать местные учреждения культуры современными. Оба объекта включены в программу «На СевереЖить».

В ходе осмотра Верхнетуломского дома культуры «Дружба» обсудили проектно-сметную документацию на 2021 год, разработанную местным муниципалитетом. В следующем году планируется выделение областных средств на ремонт. Для более качественного досуга жителей Верхнетуломска, дому культуры требуется новый дизайн и творческий формат. Отремонтированная «Дружба» станет привлекательным местом для молодёжи и гостей посёлка.

Также в капитальном ремонте нуждается сельский дом культуры в посёлке Тулома. Муниципалитет нашёл средства, чтобы привести в порядок туалетные комнаты и часть помещений, но на полноценный ремонт местных ресурсов нет. В областном бюджете в 2020 году предусмотрены средства на проектную документацию.

На текущий момент, сельские дома культуры активно занимаются организацией досуга жителей Туломы и Верхнетуломска, в 30 кружках ежегодно занимаются более 550 человек. В год проводится более 300 культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 20 тысяч гостей и жителей.

Проведение капитального ремонта в Верхнетуломском доме культуры «Дружба» и Туломского сельского дома культуры позволит расширить количество клубов и кружков и увеличить количество их участников, а также увеличить количество проводимых культурно-массовых мероприятий и привлечь большее количество зрителей среди жителей и гостей посёлков.