Подготовлен проект закона Мурманской области, предусматривающий продление на 2021 год льготы по налогу на имущество для пострадавших сфер экономики

Для снижения налоговой нагрузки на сферы экономики, пострадавшие из-за введения ограничительных мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19, подготовлена к внесению в Мурманскую областную Думу законодательная инициатива «О внесении изменений в закон Мурманской области «О внесении изменения в Закон Мурманской области «О налоге на имущество организаций».

Законопроектом предлагается продлить на 2021 год действие введённой в текущем году льготы по уплате налога на имущество организаций в виде уменьшения на 50% исчисленной суммы налога, подлежащего уплате, для юридических лиц (за исключением организаций, являющихся получателями бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), основным видом экономической деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 года является вид экономической деятельности, указанный в перечнях отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённых правительством Российской Федерации, правительством Мурманской области.

«Приостановление или частичное ограничение деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в результате распространения коронавирусной инфекции повлекло ухудшение их экономических показателей. Так как большинство предпринимателей до сих пор не смогли в полной мере восстановить свой бизнес, предложенная законодательная инициатива будет содействовать восстановлению предпринимательской активности в регионе» – отметила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова.