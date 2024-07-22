Подготовлен рейтинг кадастровых инженеров по результатам профессиональной деятельности за II квартал 2024 года

Росреестр по Мурманской области подвёл итоги деятельности кадастровых инженеров во II квартале 2024 года. За этот период на территории Кольского полуострова работали 126 специалистов, которые по результатам кадастровых работ подготовили и направили в региональный Росреестр 1888 межевых и технических планов для проведения государственного кадастрового учёта объектов недвижимости.

Северяне могут ознакомиться с новым рейтингом на региональной составляющей сайта Росреестра в разделе «Открытая служба – Статистика и аналитика – Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав/ Информация о деятельности кадастровых инженеров/ 2024/Рейтинг кадастровых инженеров II квартал 2024».

Как напоминает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, кадастровую деятельность вправе осуществлять исключительно лицо, сдавшее соответствующий квалификационный экзамен и имеющее действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. Специалист должен быть членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО).

На сайте Росреестра рейтинг обновляется ежеквартально.