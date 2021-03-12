Подготовлены предложения по определению границ зон затопления, подтопления, прилегающих к реке Кола

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области завершило подготовку предложений по определению границ зон затопления, подтопления, прилегающих к реке Кола. Предложения в установленном порядке прошли процедуру согласования с департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане, департаментом Росгидромета по СЗФО, Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора, Главным управлением МЧС России по Мурманской области, Управлением Росреестра по Мурманской области, заинтересованными органами местного самоуправления региона.

Предложения были направлены министерством в территориальный орган Росводресурсов – Двинско-Печорское БВУ, которым по итогам рассмотрения представленных материалов принято решение об установлении зон затопления, подтопления, прилегающих к реке Кола и издан соответствующий приказ.

Зоны затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время сведения об определении границ вышеуказанных зон направлены Двинско-Печорским БВУ в Росреестр для внесения их в ЕГРН. Таким образом, в ближайшее время границы зон затопления, подтопления, прилегающих к реке Кола, появятся на публичной кадастровой карте.

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой при планировании развития территорий. Это необходимо для того, чтобы на данных территориях соблюдался определенный режим в целях предотвращения негативного воздействия на них.