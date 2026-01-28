Северян приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Полная совместимость», снятого в Кольском ЗаполярьеВ Мурманске проводится эвакуация жителей домов по ул. Аскольдовцев, 18-22
Подход к удержанию персонала стал более избирательным, каждый шестой работодатель не удерживает никого

Изменение баланса спроса и предложения на рынке труда и активное внедрение новых технологий меняет подход к удержанию персонала. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Ситуация в экономике напрямую влияет на кадровую политику в отношении увольняющихся сотрудников. HR-специалисты в большинстве своём считают удержание персонала оправданным, однако мнение о том, кого удерживать, всех или самых ценных, меняется. В 2011 году, в посткризисный период, когда преимущество на рынке труда было на стороне работодателей, лишь 11% эйчаров говорили, что удерживать стоит всегда, а 78% придерживались ситуативного подхода.

«Соискательский» рынок труда 2024 года заставил компании пересмотреть свою позицию: доля сторонников безусловного удержания выросла до 24%. Это было время уступок и борьбы за ценные кадры в условиях дефицита. Текущий 2026 год, характеризующийся изменением баланса сил в пользу нанимателей, вновь скорректировал мнения: хотя доля сторонников позиции «всегда удерживать» остается высокой (21%), происходит заметный сдвиг к индивидуальному подходу (74%).

Что же на практике?

В 2011 году 12% компаний действовали по принципу безусловного удержания, ещё 67% — избирательного, а 16% — никогда не прилагали таких усилий. Период наибольшей готовности работодателей идти на уступки пришёлся на 2024 год: 25% компаний пытались предотвратить уход всех увольняющихся, ещё 63% — самых ценных, а доля тех, кто никогда не удерживает персонал, снизилась до 10%. Именно тогда стратегия контрофера и спешного улучшения условий использовалась наиболее часто. Сегодня доля компаний, принципиально отказывающихся от практик удержания, выросла до 16%, что свидетельствует о более жёсткой и уверенной позиции нанимателей. Впрочем, удерживающих всех, по-прежнему немало (23%), — кадровый дефицит в массовых отраслях не преодолён, демографическая ситуация не начнет изменяться к лучшему до конца десятилетия.

Таким образом, результаты опроса 2026 года указывают на возврат к модели, где удержание — это не правило, а исключительная мера, применяемая к действительно ключевым специалистам, в то время как компании всё чаще позволяют остальным сотрудникам уходить, не вступая в переговоры. «SuperJob» прогнозировал этот тренд, и нужно отметить, что на практики удержания оказывает влияние не только соотношение спроса и предложения на рынке труда, но и активное внедрение новых технологий, позволяющее работодателям частично замещать функции персонала без найма, особенно на рутинных повторяющихся операциях.

Время проведения опроса: 12—23 января 2026 года.

