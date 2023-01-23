Подходит к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ЗАТО город Заозерск

Программа реновации ЗАТО направлена на улучшение условий жизни жителей закрытых муниципалитетов Мурманской области. Одной из немаловажных ее частей является капитальный ремонт и строительство социально-значимых объектов. Одним из самых долгожданных для жителей Заозерска проектов Министерства строительства Мурманской области является возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках реализации национального проекта «Демография».

«Работы на объекте находятся в стадии завершения. Мы знаем, насколько ФОК важен для жителей Заозерска, поэтому делаем всё для того, чтобы они смогли как можно раньше воспользоваться новым спортивным объектом», – отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Важная часть строительства данного ФОКа – бассейны. Первоначальный план предполагал только большую чашу для взрослых, однако по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в бассейне появится и малая чаша для детей. На данный момент её обустройство идёт полным ходом – монтаж основного оборудования бассейна завершается.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сейчас на объекте завершаются отделочные работы, устройство входных групп, монтаж внутренних систем инженерно-технического обеспечения, чаш бассейнов, системы водоподготовки, молниезащиты и отделка цоколя.