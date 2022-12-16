Подключайся и побеждай! Началась регистрация участников XIII Международной студенческой олимпиады по статистике

Федеральная служба государственной статистики совместно с Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова» в 2022–2023 учебном году проводит XIII Международную студенческую олимпиаду по статистике.

К участию приглашаются команды в составе трёх человек из числа студентов 3–4 курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры экономических специальностей образовательных организаций высшего профессионального образования, изучающих статистические дисциплины.

Как сообщает Мурманскстат, олимпиада проводится в два этапа: отборочный и основной. Заявку для регистрации участников необходимо направить в организационный комитет олимпиады по адресу OS@rea.ru в срок до 20 декабря, предоставить научный доклад – до 17 января 2023 года, пройти отборочное тестирование в режиме онлайн – в период с 13 по 17 февраля 2023 года. Итоги отборочного тура будут подведены 31 марта, а с 16 по 19 мая 2023 года пройдёт основной (очный) тур.

Мурманскстат готов при необходимости оказать организационно-методическую помощь заинтересованным образовательным организациям. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам: +7 (8152) 688-506, +7 911-307-93-55.