Подковёрные игры с тарифами - ФАС поддержала идею РЖД по отмене регулирования тарифов на пассажирские перевозки

Федеральная антимонопольная служба России поддержала предложение «Российских железных дорог» по отмене госрегулирования тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах, сообщает «РБК» со ссылкой на копию письма главы ведомства Максима Шаскольского, которое он направил 19 августа первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

По данным издания, письмо главы ФАС является ответом на поручение Белоусова от 27 июля принять решения по предложениям РЖД. Кроме этого, аналогичное поручение получили Минэкономразвития, Минтранс и Минфин.

Представитель РЖД отказался комментировать межведомственную переписку. «Однако считаем, что любые изменения в части регулирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах должны быть направлены на безусловное сохранение их доступности для населения», - сообщили «РБК» в пресс-службе РЖД. Представитель Белоусова от комментариев изданию отказался.