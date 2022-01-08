Подлёдное плавание будет одной из важнейших задач подводников Северного флота в 2022 году

Экипажи атомных подводных лодок пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку в течение учебного периода. Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота.

В минувшем году плаванию подо льдом было также уделено большое внимание. В ходе специальной комплексной экспедиции ВМФ России «Умка» экипажи трёх атомных подводных лодок Северного флота отработали одновременное всплытие в арктических льдах в районе северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщает пресс-служба СФ, в декабре 2021 года экипаж одного из атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения отработал практическую стрельбу торпедой с целью создания полыньи для всплытия во льдах Арктики.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12402250@egNews