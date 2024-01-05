Подлёдное плавание будет одной из важнейших задач подводников Северного флота в 2024 году

Экипажи атомных подводных лодок пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку в течение учебного периода. Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота.

В зимнем периоде обучения на базе подводных сил флота состоится учебно-методический сбор, в ходе которого будет обобщён передовой опыт применения атомных подводных лодок подо льдами в Арктике.

В минувшем 2023 году ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» впервые осуществил пуск в одном из новых ледовых районов плавания в море Лаптевых, чем подтвердил способность морских стратегических ядерных сил решать задачи по предназначению из любых районов Арктики.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в установленные сроки в 2023 году был подготовлен атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» и проведён Арктическим маршрутом подо льдами в пункт постоянного базирования на Тихоокеанском флоте.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12494475@egNews