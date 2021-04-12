Подняли флаг в честь 70-летнего юбилея преобразования посёлка Ваенга в город Североморск

12 апреля в 12 часов церемонией поднятия флага города Североморска на 25 метровом флагштоке, установленном на мысе Алыш, начались праздничные мероприятия, посвященные 70-летию столицы Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота. В церемонии приняли участие представители органов местного самоуправления, Северного флота, юнармейцы и кадеты Североморского кадетского корпуса.

Флаг - наряду с гербом – символ любого государства, региона и города России. Свой флаг имеет и столица Северного флота - город Североморск. Но не каждый город может похвастаться таким флагштоком, на котором был поднят этот флаг. Со стороны Кольского залива он виден и экипажам кораблей Северного флота, и экипажам российских и иностранных гражданских судов. Таких флагштоков, установленных в рамках реализации Культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» Национальной комплексной программы «Держава XXI век», в России всего пять. На этом флагштоке североморцы поднимают Красное знамя в дни празднования Дня Победы, Государственный флаг России в Дни празднования государственных праздников, а сегодня – флаг города Североморска в честь 70-летнего юбилея преобразования посёлка Ваенга в город.

Глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов отметил, что 70 лет по историческим меркам – срок небольшой, но за эти годы Североморск стал одним из наиболее крупных городов за Полярным кругом, столицей самого мощного в России Северного флота.

Председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев подчеркнул, что флаг города Североморска встречает из дальних походов корабли Северного флота, возвращающиеся с боевой службы. И этот флаг будет встречать экипажи фрегата «Адмирал Касатонов» и кораблей обеспечения, возвращающихся после выполнения задач боевой службы в Средиземном море. В Североморске многое делается для обеспечения достойных условий жизни семей моряков – строятся детские сады, возводится новая школа.

Североморцев с юбилеем города поздравил исполняющий обязанности заместителя командующего Северного флота по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрей Сизов.

Под звуки Государственного гимна флаг столицы Северного флота медленно поднялся к вершине флагштока, затрепетав на ветру.