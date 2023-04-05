Подопечным Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения провели кинематографических мастер-класс

Медиаволонтёры дома детского творчества «Дриада» и ребята группы дневного пребывания отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Полярнинского КЦСОН окунулись в атмосферу киносъёмок. Для юных северян устроили настоящий кинематографический мастер-класс.

Мероприятие прошло в рамках «Кинодвижа: снимаем кино» – зарождающейся инициативы юных добровольцев медиасферы. Её основная идея – познакомить слабо говорящих детей с инвалидностью с особенностями немого кино.

Во время мастер-класса воспитанники смогли примерить на себя разные роли – актеров, операторов и декораторов. Такой опыт совместной творческой деятельности был в новинку всем участникам мероприятия. Ранее взаимодействие осуществлялось только по организации досуговой деятельности.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, итогом творческой работы стал короткометражный фильм «Вместе» в традициях немого кино, показавший, что вместе даже большое дело каждому по плечу.

«Было сложно преодолеть страх. Понимание того, что дети особенные, и ты не знаешь, как они мыслят, сковывало. На самом деле ребята очень добрые и хотят общения. Что мы им и подарили! Процесс съёмки был очень интересным и одновременно весёлым. Несмотря ни на что, у нас все получилось, и мы здорово справились с работой. Будем и впредь навещать ребят, даря им позитивные эмоции и яркие воспоминания!», – поделилась медиаволонтёр Ярослава Бурнышева.

Фото: https://vk.com/wall-59710416_53851?z=photo-59710416_457287895%2Fwall-59710416_53851