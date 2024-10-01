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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.24 08:45

Подошла к концу работа фольклорной экспедиции по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния Кольского края

Работа экспедиции была весьма насыщенной и плодотворной. Группа в течение недели изучала культурное наследие поморов: календарные традиции, костюм, техники рыболовного промысла, рукоделие. Эксперты изучали коллекции музеев, собирали материалы и фоторяды для подготовки описания объектов, встречались с фольклорными коллективами и хорами старожилов, опрашивали носителей и хранителей поморской культуры.

Делегация провела работы в Териберке, Варзуге, Зеленоборском, Кузомени, Умбе, Оленице, Коле, Североморске, Кандалакше, Мончегорске, Мурманске.

Как сообщает vk.com/murmanculture, экспертная группа ознакомилась с фондами областного краеведческого музея, музея истории города Колы, областного художественного музея, Североморского музейно-выставочного комплекса, музея истории города Кандалакша и музея истории города Мончегорска, посетили труднодоступный историко-этнографический комплекс Тоня Тетрина на берегу Белого моря.

Много бесценной информации удалось получить в результате увлекательных бесед с местными жителями посёлков. Живую традицию исполнения поморских хороводов и песен продемонстрировали экспертам фольклорный ансамбль «Беломорье» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. Кирова, фольклорный хор под руководством Ольги Анатольевны Новожиловой, поморский хор села Варзуга, Териберский поморский хор, фольклорный ансамбль «Поморочка» из Зеленоборского Центрального дома культуры.

Исследователи записали гигабайты материалов. Впереди предстоит трудоёмкая работа по расшифровке аудио- и видеозаписей, подготовке описаний объектов нематериального этнокультурного достояния, которые пополнят региональный реестр.

Руководитель полевых исследований – председатель Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований УрО РАН Черных Александр Васильевич.

Работа по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России в этом году проводится Мурманским областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова при поддержке правительства и Министерства культуры Мурманской области в рамках #нацпроекткультура.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280784%2Fwall-139605315_28217

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