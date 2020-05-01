Подозрительный предмет оказался бомбой

Оперативному дежурному Заполярной Росгвардии 29 апреля поступила информация о том, что при проведении ремонтных работ на ул. Нижнеростинское шоссе был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий авиационную бомбу.

Для обеспечения безопасности граждан на данном участке было выставлено оцепление из представителей правоохранительных органов и направлена группа взрывотехников ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области. Специалисты Росгвардии, обследовав находку, установили, что перед ними находится авиационная бомба времён Великой Отечественной войны.

С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывотехники ОМОН передали авиабомбу для уничтожения.