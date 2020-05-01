Мурманская область. Арктика (16+)01.05.20 12:05
Подозрительный предмет оказался бомбой
Оперативному дежурному Заполярной Росгвардии 29 апреля поступила информация о том, что при проведении ремонтных работ на ул. Нижнеростинское шоссе был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий авиационную бомбу.
Для обеспечения безопасности граждан на данном участке было выставлено оцепление из представителей правоохранительных органов и направлена группа взрывотехников ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области. Специалисты Росгвардии, обследовав находку, установили, что перед ними находится авиационная бомба времён Великой Отечественной войны.
С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывотехники ОМОН передали авиабомбу для уничтожения.
Комментарии
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Последние комментарии
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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