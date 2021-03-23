Подписан контракт на проектирование бассейна в Североморске

Администрация ЗАТО г. Североморск подписала контракт с подрядчиком на проектирование бассейна в раках государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». Конкурс на проведение работ выиграла компания ООО «Норма».

«Снижение стоимости работ по проектированию по результатам конкурсных процедур составило более 40%. Согласно плану-графику проект будущего крытого бассейна, который планируется построить на месте старого стадиона рядом с городским парком, должен быть готов до конца года», – отметил и.о. заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, ООО «Норма» – компания из Великого Новгорода, за плечами которой проектирование ряда объектов от Калининграда до Хабаровска.