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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.21 10:00

Подписан контракт на разработку концепции развития микрорайона «Больничный городок»

26 апреля региональный Центр содействия жилищному строительству и градостроительный институт пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» подписали контракт на разработку концепции развития микрорайона «Больничный городок» в Мурманске.

«Мы хотим задать единый архитектурный облик этому микрорайону. Кроме того, в техзадании предусмотрена разработка технико-экономических показателей для того, чтобы оценить стоимость жилья, инфраструктуры. Мы привлекаем в этот проект деньги Фонда содействия ЖКХ в части расселения аварийного жилья, а также хотим создать, наконец-то, коммерческое жильё, которое будет экономически целесообразно для застройщиков. Планируем и привлечение денег по программе «Стимул». Также обсчитываем и делаем оценку всей инфраструктуры, чтобы воспользоваться бюджетными кредитами, которые будут разрабатываться для ее развития», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Концепция будет разработана на основании проектов планировки и межевания земельного участка. При разработке этого важного документа все архитектурные решения будут направлены на создание новой комфортной среды проживания граждан, а также будут учитывать климатические условия и особенности рельефа. Как подчеркнул генеральный директор Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Александр Мысин, когда концепция будет реализована, микрорайон получит новую городскую среду, новые точки притяжения, современный облик и энергоэффективные технологические решения.

«Работать предстоит в непростых условиях. При разработке концепции необходимо будет учесть и разноплановую гористую местность, ограничения по дорогам и этажности застройки, стесненность строительных условий и фактор поэтапного переселения из аварийного жилья. Будем рады предложить новый облик «Больничного городка» и жители оценят нашу работу по достоинству», – прокомментировал Александр Миньков, коммерческий директор градостроительный институт пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект».

Как сообщает региональное Министерство строительства, концепция будет включать в себя графическую часть с применением BIM-моделирования, градостроительную часть и экономический расчёт объёма расходов на строительство основных объектов.

Разработка концепции должна быть завершена до 26 июня 2021 года.

 

 

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