Подписан контракт с подрядчиком на строительство культурно-досугового центра в Минькино

Администрация Кольского района подписала контракт с подрядчиком на строительство культурно-досугового центра в Минькино в рамках национального проекта «Культура». Конкурс на проведение работ выиграл ИП Белоус С.И.

«Для жителей Минькино это очень долгожданная стройка, которая согласно условиям контракта должна начаться не позднее 1 апреля. Культурно-досуговый центр должен быть введён в эксплуатацию в конце года», – отметил и.о. заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, ИП Белоус С.И. – подрядчик из Мончегорска. В 2020 году им были капитально отремонтированы музыкальная школа и беговые дорожки, трибуны и подтрибунные помещения стадиона спортивной школы «Олимп» в Оленегорске. В этом году подрядчик уже приступил к капитальному ремонту второго корпуса музыкальной школы в этом городе. В Минькино также стартовала расчистка площадки под будущую стройку.