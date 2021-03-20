Подписан контракт с подрядчиком на строительство водозабора в Териберке

Администрация Кольского района подписала контракт с подрядчиком на строительство водозабора в Териберке в рамках национального проекта «Экология». Конкурс на проведение работ выиграла компания ООО «Северстрой».

«Снижение стоимости строительно-монтажных работ по результатам конкурсных процедур составило 6%. Согласно федеральным соглашениям строительство водозаборных сооружений в Териберке должно начаться 1 апреля, а закончиться 30 августа 2022 года», – отметил и.о. заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Компания «Северстрой» давно работает на рынке Мурманской области. До недавних пор специализировалась на ремонте дорог, однако в прошлом году у компании был опыт строительства котельной в Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2020 году в Туломе в рамках национального проекта «Экология» завершилось реконструкция водозаборных сооружений, благодаря чему почти 2000 жителей села получили в свои дома чистую воду.