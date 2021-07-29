Подписан план мероприятий по реализации соглашения между правительством Мурманской области и администрацией Псковской области о сотрудничестве на период 2021-2025 годы

Главы регионов – Андрей Чибис и Михаил Ведерников в рабочем порядке подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Мурманской области и администрацией Псковской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на период 2021-2025 годы.

Мурманская область и Псковская область взаимодействуют на основе заключенного соглашения между правительством Мурманской области и администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 13.03.2020. Документ содержит общие положения и принципы сотрудничества в следующих областях: транспорт, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, энергосбережение, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт.

В целях укрепления и интенсификации имеющихся связей, развития новых совместных инициатив, а также реализации взаимовыгодных проектов было принято решение о подготовке плана мероприятий по реализации соглашения. В рамках исполнения положений подписанного плана стороны обязуются продолжать содействие в реализации продукции собственного производства Псковской области и Мурманской области, участвовать в программах приграничного сотрудничества, обмениваться опытом по развитию экспорта в условиях приграничного положения обоих субъектов и по вопросам внедрения энергосберегающих и инновационных технологий в сфере ЖКХ, активно взаимодействовать по линии учреждений культуры, развивать туристическую отрасль и продвигать гастрономический потенциал регионов, а также организовывать совместные молодежные мероприятия.

Вместе с тем уже сейчас активно реализуются культурные, молодёжные и спортивные мероприятия с участием представителей Псковской области, осуществляется информационная поддержка псковских производителей товаров.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, ознакомиться с вышеуказанными документами, а также реестром соглашений о сотрудничестве и совместных планов мероприятий между Мурманской областью и субъектами Российской Федерации можно на официальном сайте министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.