Подписан закон об образовании Печенгского муниципального округа Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис подписал закон об образовании Печенгского муниципального округа Мурманской области.

О необходимости объединения муниципальных образований Никель, Заполярный, Печенга и Корзуново, входящих в состав Печенгского района, в течение последних лет неоднократно высказывались руководители органов местного самоуправления.

Согласно требованиям законодательства на всех территориях прошли публичные слушания. Местные жители поддержали инициативу, представительные органы всех населенных пунктов района также проголосовали за создание единого округа, и на этой неделе Мурманская областная Дума в окончательной редакции приняла закон об образовании Печенгского муниципального округа Мурманской области.

Объединение муниципалитетов позволит ускорить социально-экономическое развитие территорий, входящих в состав округа, и повысить уровень жизни местного населения, оптимизировать административно-территориальное устройство.

Создание муниципального округа положительным образом скажется на работе органов местного самоуправления, так как исключается дублирование функций представительными и исполнительно-распорядительными органами. Единый бюджет и единая бюджетная политика позволят консолидировать финансовые ресурсы и повысить возможности ОМСУ по оперативному решению конкретных задач и вопросов, включая участие в реализации мероприятий государственных программ Мурманской области по привлечению субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования.

После вступления закона в силу в установленные законодательством сроки будут назначены выборы представительного органа вновь созданного муниципалитета, проведение которых запланировано в единый день голосования 13 сентября.

До 31 декабря 2020 года устанавливается переходный период, во время которого будут сформированы все органы местного самоуправления, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.