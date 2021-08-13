Подписано постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли в условиях существенного роста цен на стройматериалы, сообщается на сайте правительства. Речь идёт о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов, говорится в сообщении.

Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение, при этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется.

«Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов», - отмечают в правительстве.

Как сообщает ИА «Финмаркет», замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин отмечал, что объём средств, который планируется в качестве компенсаций строителям по госзаказу, может составить около 100 млрд рублей.

Цены на стройматериалы в России в июне продолжили рост, увеличившись на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%, сообщал ранее Росстат. По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%.