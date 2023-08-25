Подписано постановление о начале отопительного сезона в образовательных и социальных учреждениях города Мурманска

Для обеспечения санитарно-теплового режима в помещениях, а также в связи с прогнозом ГУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о сохранении тенденции понижения температуры наружного воздуха отопительный сезон в образовательных и социальных учреждениях города Мурманска начнётся 30 августа 2023 года.

Как сообщает администрация города Мурманска, тепло начнёт поступать в детские сады, школы, гимназии, лицеи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования, Дом молодёжи, спортивный центр «Авангард».