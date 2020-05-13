Подписано постановление о создании территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманске

Исполняющий обязанности премьера РФ Андрей Белоусов подписал постановление о создании территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманске, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Правительство Российской Федерации постановляет: создать территорию опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территориях муниципального образования «Кольский район» и городского округа «Город Мурманск» Мурманской области», говорится в сообщении.

В перечне видов деятельности, для которых будет действовать особый правовой режим, числятся услуги в области добычи полезных ископаемых, все виды экономической деятельности в обработке древесины, производстве неметаллический минеральной продукции, металлургическом производстве.

Кроме того, в перечне значатся производство транспортных средств, ремонт машин и оборудования, строительство зданий, деятельность сухопутного, трубопроводного и водного транспорта, деятельность в области информационных технологий, операции с недвижимостью и многое другое.

Документом определено, что минимальный объём капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в соответствующие виды деятельности составляет 500 тысяч рублей. На территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.