Подписано постановление правительства Мурманской области о правилах посещения общественных мест и применении QR-кодов с информацией о ковид-статусе граждан

С 30 октября в Мурманской области для посещения общественных мест необходимо подтвердить документом безопасный ковид-статус: наличие полного курса прививок; факт перенесённого заболевания не позднее, чем полгода назад, отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний для вакцинации от COVID-19, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем) медицинской организации.

Такие документы можно получить в лечебном учреждении или лабораториях при сдаче теста.

Также в регионе начнёт работать система QR-кодов. Гражданам нужно будет загрузить сертификат вакцинированного, переболевшего или результат ПЦР-теста с сайта «Госуслуги» в смартфон или распечатать его, а организациям, которые будут осуществлять контроль среди посетителей, установить специальное приложение и выделить для сканирования смартфоны.

Бумажный документ или QR-код на электронном носителе с будущей субботы потребуется для посещения кинотеатров и кинозалов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, – театров, дворцов и домов культуры, филармонии, океанариума, организаций общественного питания, спортивных объектов и сооружений, расположенных в закрытых помещениях, спортивных секций, фитнес-центров, бассейнов и аквапарков, при заселении в гостиницы, хостелы и другие объекты туристической инфраструктуры.

Предъявление справки или QR-кода является условием участия в мероприятиях, которые разрешены Правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.

Указанные требования не распространяются на граждан младше 18 лет.

Информационная система для контроля посетителей с 30 октября будет размещена на официальном портале оперативного штаба Мурманской области.

QR-код - часть медицинского документа с зашифрованной информацией о наличии прививки от COVID-19, факте перенесенного заболевания или результате тестирования.

Оперштаб Мурманской области подготовил наглядные информационные карточки, в которых ответил на самые распространенные вопросы об использовании QR-кода. Информация опубликована на официальном портале оперштаба (https://covid.gov-murman.ru/news/423038/) и в аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Телеграм».